Toyota готовит новый роскошный внедорожник GRMN Century, который будет роскошным

Базирующийся на платформе TNGA, обычный внедорожник Century предлагается с гибридной установкой V-6 мощностью 406 л.с. Непонятно, получит ли Gazoo Racing Masters в варианте Nürburgring большой и мощный V-8, такой как седан Century предыдущего поколения. Ранее это была единственная Toyota в истории, которая предлагалась с V-12, но вряд ли она вернется снова.

Читайте также: Toyota Land Cruiser, Camry и Corolla чаще всего угоняют: в чем причина

Toyota продает особые автомобили по всему миру со значком GR Sport, но они в основном ограничиваются косметическими настройками и незначительной ревизией подвески. Более существенные обновления зарезервированы для автомобилей GR, таких как горячие хэтчбеки GR Yaris и GR Corolla. На вершине этой цепи модели GRMN, которые имеют все преимущества.

Внедорожник Century пока продается только в Японии и Китае. Toyota уже намекнула на создание высокопроизводительного внедорожника, а босс GR Томоя Такахаши недавно сказал, что это необходимость. Однако он, вероятно, не имел в виду внедорожник Century, поскольку этот роскошный автомобиль чрезвычайно дорогой и ориентирован на рыночную нишу.

В любом случае, выглядит так, будто Toyota не боится поставить значок GRMN на внедорожник. В конце концов, почему нет? Есть много внедорожников AMG, M и RS.