Toyota готує новий розкішний позашляховик GRMN Century

Базований на платформі TNGA, звичайний позашляховик Century пропонується з гібридною установкою V-6 потужністю 406 к.с. Незрозуміло, чи отримає Gazoo Racing Masters у варіанті Nürburgring великий та потужний V-8, такий як седан Century попереднього покоління. Раніше це була єдина Toyota в історії, яка пропонувалася з V-12, але навряд чи вона повернеться знову.

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Toyota продає особливі автомобілі по всьому світу зі значком GR Sport, але вони здебільшого обмежуються косметичними налаштуваннями та незначною ревізією підвіски. Більш суттєві оновлення зарезервовані для автомобілів GR, таких як гарячі хетчбеки GR Yaris і GR Corolla. На вершині цього ланцюга моделі GRMN, які мають усі переваги.

Позашляховик Century поки що продається лише в Японії та Китаї. Toyota вже натякнула на створення високопродуктивного позашляховика, а бос GR Томоя Такахаші нещодавно сказав, що це необхідність. Однак він, ймовірно, не мав на увазі позашляховик Century, оскільки цей розкішний автомобіль надзвичайно дорогий і орієнтований на ринкову нішу.

У будь-якому випадку, виглядає так, ніби Toyota не боїться поставити значок GRMN на позашляховик. Зрештою, чому ні? Є багато позашляховиків AMG, M і RS.