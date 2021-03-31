На тестах вблизи полярного круга заметили преемника Toyota Aygo, который общим стилем напоминает Toyota Yaris.

Ранее в марте Toyota уже подтвердила, что Aygo получит совершенно новое поколение, которое будет основано на концепте X Prologue.

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Интересно, что, когда дело дошло до разработки новой модели A-сегмента, Toyota ясно дала понять, что действует сама по себе. Peugeot и Citroen выбыли из проекта, поскольку обе компании считают, что сегмент городских автомобилей в Европе умирает. Таким образом, Toyota является одним из немногих игроков, который все еще действуют в этом сегменте.

Toyota также подтвердила, что в A-сегменте нет места для полностью электрической модели, и новый Aygo, по крайней мере, на начальном этапе, будет предлагаться только с бензиновым двигателем.

Модель будет построена на той же платформе TNGA-B, которая также лежит в основе Yaris и Yaris Cross, поскольку Toyota считает, что этот шаг приведет к необходимой экономии за счет масштаба и станет жизнеспособным экономическим обоснованием для модели.

По заявлению Йохана ван Зила, который является главой компании Toyota Europe, новую версию Aygo разрабатывают на территории Бельгии. При этом подробности о новых моделях и конкретные даты выпуска пока неизвестны.