На тестах поблизу полярного кола помітили наступника Toyota Aygo, яка загальним стилем нагадує Toyota Yaris.

Раніше в березні Toyota вже підтвердила що Aygo отримає абсолютно нове покоління, яке буде засновано на концепті X Prologue.

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Цікаво, що, коли справа дійшла до розробки нової моделі A-сегмента, Toyota ясно дала зрозуміти, що діє сама по собі. Peugeot і Citroen вибули з проекту, оскільки обидві компанії вважають, що сегмент міських автомобілів в Європі помирає. Таким чином, Toyota є одним з небагатьох гравців, все ще діють в цьому сегменті.

Toyota також підтвердила, що в A-сегменті немає місця для повністю електричної моделі, і новий Aygo, принаймні, на початковому етапі, буде пропонуватися тільки з бензиновим двигуном.

Модель буде побудована на тій же платформі TNGA-B, яка також лежить в основі Yaris і Yaris Cross, оскільки Toyota вважає, що цей крок призведе до необхідної економії за рахунок масштабу і стане життєздатним економічним обґрунтуванням для моделі.

За заявою Йохана ван Зіла, який є главою компанії Toyota Europe, нову версію Aygo розробляють на території Бельгії. При цьому подробиці про нові моделі і конкретні дати випуску поки невідомі.