Toyota готовит трехрядный внедорожник - он может заменить Highlander

Официальные изображения демонстрируют салон будущего SUV и фактически подтверждают трехрядную компоновку. В показанной версии автомобиль имеет шесть или семь мест с раздельными капитанскими креслами второго ряда, отмечает Auto24, ссылаясь на данные Carscoops.

Интерьер выглядит максимально современно и получил панорамную крышу, USB-порты для задних пассажиров, полностью цифровую панель приборов и мультимедийную систему с большим центральным дисплеем в стиле планшета. Такое оснащение намекает, что модель будет позиционироваться как семейный флагман среди больших кроссоверов бренда.

Новый электрический SUV станет частью масштабной стратегии Toyota

Новинка хорошо вписывается в долгосрочную программу электрификации Toyota. Еще несколько лет назад компания заявила о планах создать линейку примерно из 15 электромобилей, среди которых отдельное место занимал большой семейный кроссовер. Вероятно, серийная модель базируется на концепте bZ Large SUV, который Toyota показала еще в 2021 году. Отраслевые эксперты предполагают, что серийная версия может получить название bZ5X, хотя производитель пока не подтвердил официальное имя модели.

Новинка может получить знакомое имя Highlander

Toyota в последнее время постепенно отказывается от сложной системы названий электромобилей с обозначением bZ. Именно поэтому инсайдеры также не исключают, что новый SUV может получить традиционное название Highlander или производный вариант, например электрическую версию с дополнительным индексом. Такой подход уже доказал эффективность у конкурентов - знакомое имя помогает покупателям легче воспринимать новые электрические модели.

Тем более Toyota уже продает удлиненную бензиновую версию Grand Highlander, которая ориентирована на семейный сегмент. Статистика продаж подтверждает изменения спроса. За прошлый год реализация стандартного Highlander сократилась примерно на 37% - до 56 тысяч автомобилей, тогда как Grand Highlander показал стремительный рост почти на 91% - до 137 тысяч машин. Это может означать, что электрическая модель займет нишу классического Highlander.

Производство стартует в США

По предварительной информации, новый трехрядный электрический внедорожник Toyota будут производить на заводе в штате Кентукки. Аккумуляторы для него будут поставляться с нового предприятия компании в Северной Каролине. Ожидается, что серийное производство модели начнется в первой половине 2026 года. Полные технические характеристики, запас хода и детали силовой установки пока держатся в секрете.

Toyota готовится к серьезной конкуренции

Новый электрический SUV станет ответом Toyota на растущий спрос на большие семейные электрокроссоверы. Модель может конкурировать с будущими трехрядными электрическими внедорожниками других производителей, которые активно осваивают этот сегмент. Учитывая популярность Highlander и стремительное развитие электромобилей, новинка имеет все шансы стать одной из ключевых моделей Toyota ближайших лет.