Внедорожник Toyota Century может выйти в 2023 году. Он будет больше, чем актуальный Land Cruiser. Гибридная версия будет иметь заднюю ось с электроприводом.

Тойоты не становятся лучше, чем Century, полноразмерный седан, стоящий на вершине модельной линейки. Модель, предназначенная только для Японии, существует с 1967 года, а в 2018 году она вышла в свое текущее поколение, чтобы следовать за автомобилем второго поколения с его мощным V12.

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Седан в большинстве своем продается важным людям в стране восходящего солнца и имеет стартовую цену от 152 000 долларов США.

В новом отчете японского журнала Best Car утверждается, что Toyota готовится выпустить версию внедорожника Century. В публикации говорится, что новинка будет базироваться на узлах и агрегатах Highlander. Однако говорят, что он длиннее донорского автомобиля и имеет второй ряд сидений с достаточным пространством для ног для задних пассажиров.

Новый Century будет длиной 5,2 метра, что сделает его даже длиннее Land Cruiser. Обсуждается массивная колесная база в 3 метра, поэтому ожидается очень просторный салон. По слухам, несомненный флагман внедорожника Toyota имеет ширину 1950 мм и 1750 мм высотой, а снаряженный вес составляет около 2200 килограммов.

Мощность может поступать от 3,5-литрового V6 двигателя, унаследованного от Lexus LC 500h и LS 500h. Toyota также намерена продавать внедорожник Century с гибридной силовой установкой, установив сзади электродвигатель. Очевидно, нет планов устанавливать 5,0-литровый V8 с седана.

Говорят, что новинка будет стоить от 75 800 до 114 000 долларов. Toyota якобы намерена запустить внедорожник Century в продажу в Японии уже в середине 2023 года, без подробностей возможного экспорта автомобиля на другие рынки.