Позашляховик Toyota Century може вийде у 2023 році. Він буде більшим, аніж актуальний Land Cruiser. Гібридна версія матиме задню вісь з електроприводом.

У новому звіті японського журналу Best Car стверджується, що Toyota готується випустити версію позашляховика Century. У публікації сказано, що новинка буде базуватися на вузлах та агрегатах Highlander. Проте, кажуть, що він довший за донорський автомобіль і має другий ряд сидінь з достатнім простором для ніг для задніх пасажирів.

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Toyota Century – повнорозмірний седан, який стоїть на вершині модельної лінійки. Модель, призначена лише для Японії, існує з 1967 року, а в 2018 році вона вийшла у своє поточне покоління, щоб слідувати за автомобілем другого покоління з його могутнім V12. Седан має стартову ціну від 152 000 доларів США.

Новий Century матиме довжину 5,2 метра, що зробить його навіть довшим за Land Cruiser. Обговорюється масивна колісна база в 3 метри, тому очікується надзвичайно просторий салон. За чутками, безсумнівний флагман позашляховика Toyota має ширину 1950 мм і 1750 мм заввишки, а споряджена вага становить близько 2200 кілограмів.

Потужність може надходити від 3,5-літрового двигуна V6, успадкованого від Lexus LC 500h і LS 500h. Toyota також має намір продавати позашляховик Century з гібридною силовою установкою, встановивши ззаду електродвигун. Очевидно, немає планів встановлювати 5,0-літровий V8 з седана.

Кажуть, що новинка коштуватиме від 75 800 до 114 000 доларів. Toyota нібито має намір запустити позашляховик Century у продаж в Японії вже в середині 2023 року, без подробиць щодо можливого експорту автомобіля на інші ринки.