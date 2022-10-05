Российский завод Toyota в ближайшее время может переехать в Казахстан. В настоящее время ведутся переговоры по этому поводу.

Конвейер закрытого недавно завода Toyota в Санкт-Петербурге может быть перенесен в Казахстан. Об этом пишет издание "Экспресс К" со ссылкой на заявление министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбека Ускенбаева, сделанное во время брифинга.

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"Бизнес обсуждает технические вопросы: сколько и кто вкладывает денег, какая компетенция, насколько готовы к рынку сбыта. Это один из самых популярных брендов (среди автомобилей) в нашей стране. Думаю, это будет один из сильных успехов нашей страны", — заявил чиновник. Он также отметил, что переговоры ведутся на уровне бизнеса, имея в виду, что органы власти в них не участвуют. При этом однозначно утверждать, что релокация предприятия в Казахстан действительно произойдет пока нельзя.

О намерении "Тойоты" закрыть завод, стало известно в прошлом месяце. На площадке выпускали седаны Camry и кроссоверы RAV4, которые поставлялись, в частности, в Казахстан.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, за первые восемь месяцев этого года Toyota продала на российском рынке 19038 автомобилей (-69%), при этом на август из этого количества пришлась лишь 221 штука (-97%).