Російський завод Toyota найближчим часом може переїхати до Казахстану. Наразі ведуться переговори з цього приводу.

Конвеєр закритого нещодавно заводу Toyota у Санкт-Петербурзі можуть перенести до Казахстану. Про це пише видання "Експрес К" із посиланням на заяву міністра індустрії та інфраструктурного розвитку республіки Каїрбека Ускенбаєва, зроблену під час брифінгу.

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"Бізнесом обговорюються технічні питання: скільки і хто вкладає гроші, яка компетенція, наскільки готові до ринку збуту. Це один із найпопулярніших брендів (серед авто) у нашій країні. Думаю, це буде один із сильних успіхів нашої країни", – заявив чиновник. Він також зазначив, що переговори ведуться лише на рівні бізнесу, маючи на увазі, що органи влади у них не беруть участі. При цьому однозначно стверджувати, що релокація підприємства в Казахстан справді відбудеться поки що не можна.

Про намір "Тойоти" закрити завод, стало відомо минулого місяця. На майданчику випускали седани Camry та кросовери RAV4, які постачалися, зокрема, до Казахстану.

За даними комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу, за перші вісім місяців цього року Toyota продала на російському ринку 19 038 автомобілів (-69%), при цьому на серпень із цієї кількості припала лише 221 штука (-97%).