У маленького хэтчбека появился агрессивный обвес и стайлинг, недвусмысленно намекающие на мощный мотор под капотом.

После презентации базовой модели GR Yaris в Японии в июне этого года, Toyota раскрыла хэтчбек с противоположной стороны спектра. Yaris получил набор фирменных компонентов, которые можно будет купить отдельно, или как готовый автомобиль от Gazoo Racing.

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GR Yaris получил массивный диффузор переднего бампера, который уменьшает дорожный просвет примерно на 12 миллиметров. Черные боковые юбки, также черного лака, которые визуально продолжают массивную нижнюю часть до кормы, где появились два сдвоенных патрубка выхлопной системы и диффузор.

Существует также ряд дополнительных визуальных улучшений, таких как каркасный номерной знак из углеродного волокна, полосы декали на кузов, крышки клапанов шин и другие. Они дополнены рядом интерьерных деталей, включая специальные коврики для пола, коврик для багажного отделения и карбоновые панели интерьера на приборной панели и дверных панелях.

Единственным доступным компонентом, улучшающим характеристики горячего хэтчбека, является распорка передних стоек. И последним, но не менее важным, является устройство записи данных Gazoo, которое присоединяется к процессору в бардачке GR Yaris и обеспечивает водителя данными о производительности прямо в его смартфоне, через специальное приложение.

Фото: Toyota GR Yaris / Toyota

Улучшение мощности не предусмотрено, но 1222-килограммовый трехдверный хэтчбек уже имеет 257 лошадиных сил в европейском исполнении и даже до 268 л.с. в Японии. Мощность поступает на все четыре колеса через механическую коробку передач.

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