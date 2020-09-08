У маленького хетчбека з'явився агресивний обвіс та стайлінг, що недвозначно натякають на потужний мотор під капотом.

Після презентації базової моделі GR Yaris у Японії в червні цього року, Toyota розкрила хетчбек з протилежного боку спектру. Yaris отримав набір фірмових компонентів, які можна буде купити окремо, або як готовий автомобіль від Gazoo Racing.

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GR Yaris отримав масивний дифузор переднього бампера, який зменшує дорожній просвіт приблизно на 12 міліметрів. Чорні бічні спідниці, також чорного лаку, що візуально продовжують масивну нижню частину до корми, де з’явились два здвоєних патрубки вихлопної системи та дифузор.

Існує також ряд додаткових візуальних покращень, таких як каркасний номерний знак з вуглецевого волокна, смуги деколі на кузов, кришки клапанів шин та інші. Вони доповнені низкою інтер'єрних деталей, включаючи спеціальні килимки для підлоги, килимок для багажного відділення та карбонові панелі інтер'єру на приладовій панелі та дверних панелях.

Єдиним доступним компонентом, що покращує характеристики гарячого хетчбека, є розпорка передніх стійок. І останнє, але не менш важливе, є пристрій запису даних Gazoo, який приєднується до процесора в бардачку GR Yaris і забезпечує водія даними про продуктивність прямо у його смартфоні, через спеціальний додаток.

Фото: Toyota GR Yaris / Toyota

Покращення потужності не передбачено, але 1222-кілограмовий тридверний хетчбек вже має 257 кінських сил у європейському виконанні і навіть до 268 к.с. у Японії. Потужність надходить на усі чотири колеса через механічну коробку передач.

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