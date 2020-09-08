Це лише один приклад застосунку стратегії партнерства "лідер-послідовник", прийнятої на озброєння міжнародним альянсом автовиробників.

Усі бренди альянсу зараз намагаються перезапустити свою співпрацю та співіснування у рамках стратегії “лідер-послідовник”.

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Згідно з цим принципом, всередині альянсу відбувається передача лідерства компанії з найсильнішим становищем на ринку і кращою компетенцією в продукті або технології – вона очолить діяльність, а решта її підтримають. Компанії збираються скоротити інвестиції в розробку нових моделей автомобілів на 40%, також використовуючи схему “лідер – послідовник”, яка вже застосовується альянсом в сегменті легких комерційних автомобілів.

Стандартизація розпочнеться з платформ і пошириться на розробку кузовів, агрегатів і систем. Зусилля будуть сконцентровані на одному “батьківському” автомобілі, від якого отримуватимуть техніку автомобілі-аналоги. І так у кожному продуктовому сегменті.

Ашвані Гупта, головний операційний директор Nissan, заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, опублікованому в понеділок, що план Micra є прикладом стратегії "лідера – послідовника", причому одна фірма бере на себе керівництво певними типами автомобілів.

Моделі Nissan Micra вже збираються на заводі Renault у французькому Флінсі, хоча ця площадка повинна бути передана на переробку приблизно в 2024 році, коли закінчується життєвий цикл випущених там моделей автомобілів.

“Що стосується наступного покоління Micra, ми будемо слідувати за Renault, і ми попросимо Renault розробити і зробити майбутню Micra для нас”, – заявив Гупта.

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