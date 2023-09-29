Toyota обновила кроссовер Highlander и добавила черную версию. Популярный кроссовер Toyota перешел в 2024 году модельный год с минимальными изменениями.

В 2024 году модельный год перешёл в Highlander для североамериканского рынка. С обновлением он потерял базовую комплектацию, в результате чего начальная стоимость увеличилась на 2,7 тысячи долларов — теперь цены стартуют от 39,1 тысячи долларов. Количество опций при этом увеличилось, появились новые цвета кузова и черная версия Nightshade с затемненным декором, которая обойдется минимум в 41,7 тысяч долларов.

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Появление исполнения Nightshade стало самой заметной обновкой кроссовера в 2024 модельном ряду. Такой Highlander отличается от стандартного чёрными шильдиками, затемненной оптикой, 18-дюймовыми чёрными дисками и чёрными корпусами наружных зеркал. Салон тоже выполнен в темных оттенках, в то время как в других комплектациях есть серые вставки. Из других новшеств модель обзавелась электроприводом багажной двери, которую теперь можно открыть без помощи рук.

В США кроссовер доступен в двух модификациях: с турбочетверкой мощностью 269 лошадиных сил и гибридной установкой на базе атмосферника объемом 2,4 литра. Привод может быть передним или полным, причем у версий проще муфта на задней оси, а у дороже – полноприводная система Dynamic Torque Vectoring AWD с индивидуальными муфтами подключения задних колес.