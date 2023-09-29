Toyota оновила кросовер Highlander та додала «чорну» версію. Популярний кросовер Toyota перейшов у 2024 модельний рік із мінімальними змінами.

У 2024 році модельний рік перейшов Highlander для північноамериканського ринку. З оновленням він втратив базову комплектацію, внаслідок чого початкова вартість збільшилася на 2,7 тисяч доларів — тепер ціни стартують від 39,1 тисяч доларів. Кількість опцій при цьому збільшилася, з'явилися нові кольори кузова та «чорна» версія Nightshade із затемненим декором, яка обійдеться мінімум у 41,7 тисяч доларів.

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Поява виконання Nightshade стала найпомітнішою обновкою кросовера у 2024 модельному ряду. Такий Highlander відрізняється від стандартного чорними шильдиками, затемненою оптикою, 18-дюймовими чорними дисками і чорними корпусами зовнішніх дзеркал. Салон теж виконаний у темних відтінках, тоді як в інших комплектаціях є сірі вставки. З інших нововведень модель обзавелася електроприводом багажних дверей, які тепер можна відкрити без допомоги рук.

У США кросовер доступний у двох модифікаціях: з «турбочетвіркою» потужністю 269 кінських сил та гібридною установкою на базі «атмосферника» об'ємом 2,4 літри. Привід може бути переднім або повним, причому у версій простіше муфта на задній осі, а у тих, що дорожче - повнопривідна система Dynamic Torque Vectoring AWD з індивідуальними муфтами підключення задніх коліс.