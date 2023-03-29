Toyota подарувала новий автомобіль власнику Highlander, який проїхав 1,6 млн кілометрів. Старий Toyota Highlander замінили на новий абсолютно безкоштовно.

Житель штату Флорида Марк Міллер довгий час їздив японським позашляховиком 2006 року випуску, і в результаті пробіг його автомобіля перевищив позначку в 1 мільйон миль (приблизно 1,6 мільйона кілометрів).

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Однак у вересні минулого року його Highlander було знищено ураганом Ієн, і американський офіс Toyota вирішив подарувати йому нову машину тієї ж моделі.

Марк Міллер використовував автомобіль для роботи - він займався ремонтом доріг, часто возив обладнання в причепі і іноді використовував свій Highlander як мобільний офіс. За словами самого Міллера, за роки він не менше восьми тисяч разів проїхав трасою 75, яка проходить через національний парк Еверглейдс у Флориді.

За 17 років володіння він обслуговував машину в тому самому сервісному центрі, і саме через дилера в американському представництві і дізналися про Highlander з пробігом в 1 мільйон миль.

У вересні 2022 року на Флориду обрушився ураган Ієн, який залишив без будинків та машин тисячі сімей. Серед них виявилася і сім'я Міллера — стихія знищила його Highlander. Чоловік почав шукати новий автомобіль, проте постійно згадував свій надійний японський позашляховик.

Наприкінці січня Міллера запросили до сервісного центру, в якому він обслуговував Highlander, щоб він поділився своєю історією володіння. Там на нього чекав сюрприз: представництво Toyota подарувало йому новий автомобіль тієї ж моделі — гібридний Highlander 2023 року у спецверсії Bronze Edition.

Це не перший подібний випадок у США. Наприклад, кілька років тому кур'єр із Чикаго Браян Мерфі отримав у подарунок новий пікап Nissan Frontier замість старого, на якому він за 13 років проїхав мільйон миль.