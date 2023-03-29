Toyota подарила новый автомобиль владельцу Highlander, проехавшему 1,6 млн километров. Старый Toyota Highlander заменили новым совершенно бесплатно.

Житель штата Флорида Марк Миллер долгое время ездил по японскому внедорожнику 2006 года выпуска, и в результате пробег его автомобиля превысил отметку в 1 миллион миль (примерно 1,6 миллиона километров).

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Однако в сентябре прошлого года его Highlander был уничтожен ураганом Иен, и американский офис Toyota решил подарить ему новую машину той же модели.

Марк Миллер использовал автомобиль для работы – он занимался ремонтом дорог, часто возил оборудование в прицепе и иногда использовал свой Highlander как мобильный офис. По словам самого Миллера, за годы он не менее восьми тысяч раз проехал по трассе 75, которая проходит через национальный парк Эверглейдс во Флориде.

За 17 лет владения он обслуживал машину в том же сервисном центре, и именно через дилера в американском представительстве и узнали о Highlander с пробегом в 1 миллион миль.

В сентябре 2022 года на Флориду обрушился ураган Иен, оставивший без домов и машин тысячи семей. Среди них оказалась и семья Миллера – стихия уничтожила его Highlander. Мужчина начал искать новый автомобиль, но постоянно вспоминал свой надежный японский внедорожник.

В конце января Миллера пригласили в сервисный центр, в котором он обслуживал Highlander, чтобы он поделился своей историей владения. Там его ждал сюрприз: представительство Toyota подарило ему новый автомобиль той же модели – гибридный Highlander 2023 года в спецверсии Bronze Edition.

Это не первый подобный случай в США. Например, несколько лет назад курьер из Чикаго Брайан Мерфи получил в подарок новый пикап Nissan Frontier вместо старого, на котором он за 13 лет проехал миллион миль.