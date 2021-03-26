Toyota и Subaru раскрыли дату премьеры новой совместной модели. Но пока не признались - какой.

Давние партнеры Toyota и Subaru анонсировали онлайн-мероприятие, на котором должны показать некую новинку совместной разработки. Все, что у нас есть на данный момент – один малоинформативный тизер.

Читайте также: Subaru представила в Украине сразу две гибридные модели

Событие запланировано на 5 апреля, пройдет оно под лозунгом "Давай вместе создавать автомобили, которые будут еще лучше". Высокопоставленные представители обоих брендов расскажут об истории этого альянса. В числе спикеров – президент Toyota Gazoo Racing Кодзи Сато и технический директор Subaru Тецуро Фудзинуки.

Вовлеченность спортивного подразделения "Тойоты" может указывать на то, что секретный дебютант - это купе GT86 второго поколения, технически близкое к новому Subaru BRZ, который показали еще осенью прошлого года. Правда, ранее ходили слухи, что Toyota отложила до 2022 года выпуск своего нового спорткара, который, как поговаривают, назовут GR 86 – по аналогии GR Supra и GR Yaris.

Еще один актуальный проект "Тойоты", в котором участвует Subaru – это ее первый электрический кроссовер на платформе e-TNGA. Правда, уже подтверждено, что его показ состоится в двадцатых числах апреля на автосалоне в Шанхае, и маловероятно, что аналог от "Субару" нам продемонстрируют ранее. О последнем наверняка известно лишь, что размером он будет с Forester и выйдет на рынок в первой половине текущего десятилетия. Предполагаемое имя будущей новинки – Evoltis.