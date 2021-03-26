Toyota і Subaru розкрили дату прем'єри нової спільної моделі. Але поки не зізналися - якої.

Давні партнери Toyota і Subaru анонсували онлайн-захід, на якому повинні показати якусь новинку спільної розробки. Все, що у нас є на даний момент - один малоінформативне тизер.

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Подія запланована на 5 квітня, пройде вона під гаслом "Давай разом створювати автомобілі, які будуть ще краще". Високопоставлені представники обох брендів розкажуть про історію цього альянсу. У числі спікерів - президент Toyota Gazoo Racing Кодзі Сато і технічний директор Subaru Тецуро Фудзінукі.

Залученість спортивного підрозділу "Тойоти" може вказувати на те, що секретний дебютант - це купе GT86 другого покоління, технічно близьке до нового Subaru BRZ, який показали ще восени минулого року. Правда, раніше ходили чутки, що Toyota відклала до 2022 року випуск свого нового спорткара, який, як подейкують, назвуть GR 86 - за аналогією GR Supra і GR Yaris.

Ще один актуальний проект "Тойоти", в якому бере участь Subaru - це її перший електричний кросовер на спеціальній платформі e-TNGA. Правда, вже підтверджено, що його показ відбудеться в двадцятих числах квітня на автосалоні в Шанхаї, і малоймовірно, що аналог від "Субару" нам продемонструють раніше. Про останній напевно відомо лише, що розміром він буде з Forester і вийде на ринок в першій половині поточного десятиліття. Передбачуване ім'я майбутньої новинки - Evoltis.