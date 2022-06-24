Под отзыв попали 2 700 электромобилей Toyota bZ4X и 2 600 Subaru Solterra. Их владельцам рекомендуют пока не садиться за руль этих автомобилей.

Электрические кроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra в срочном порядке отзываются для ремонта. У них могут прямо на ходу отвалиться колеса. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Причина отзыва – дефект ступичных болтов. Они плохо затянуты, поэтому крепления колес могут ослабнуть при резких торможениях или маневрировании на извилистых дорогах. В результате этого может быть слышен шум, а в худшем случае болты просто открутятся, и колеса отпадут.

В общей сложности отзывают 2 700 электрокаров Toyota – 2 200 в Европе, 260 в США, 20 в Канаде и 110 в Японии. Дефектных Subaru насчитали 2 600, однако не уточнили, в какие страны их поставляли.

Электромобили Subaru Solterra и Toyota bZ4X только недавно поступили в продажу, поэтому на дорогах их еще не много, и большинство авто с неисправностями пока не попали к владельцам и находятся у дилеров.

Напомним, что Toyota bZ4X и Subaru Solterra – модели-близнецы, созданные совместно двумя японскими автопроизводителями, и выпускают их на одном заводе. Кроссоверы отличаются друг от друга лишь незначительными деталями и декором.

Японские электромобили предлагают в 204-сильной переднеприводной и 218-сильной полноприводной версиях. Их запас хода составляет 450 км.