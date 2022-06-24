Під відкликання потрапили 2700 електромобілів Toyota bZ4X і 2600 Subaru Solterra. Їхнім власникам рекомендують поки що не сідати за кермо цих авто.

Електричні кросовери Toyota bZ4X і Subaru Solterra у терміновому порядку відкликають для ремонту. В них можуть прямо на ходу відвалитися колеса. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Причина відкликання — дефект ступичних болтів. Вони погано затягнуті, тому кріплення коліс можуть ослабнути при різких гальмуваннях або маневруванні на звивистих дорогах. Унаслідок цього може бути чути шум, а в гіршому випадку болти просто відкрутяться, і колеса відпадуть.

Загалом відкликають 2700 електрокарів Toyota — 2200 у Європі, 260 у США, 20 у Канаді й 110 у Японії. Дефектних Subaru нарахували 2600, проте не уточнили, до яких країн їх постачали.

Електромобілі Subaru Solterra й Toyota bZ4X тільки недавно надійшли в продаж, а тому на дорогах їх ще не багато, і більшість авто з несправностями поки не потрапили до власників і знаходяться у дилерів.

Нагадаємо, що Toyota bZ4X і Subaru Solterra — моделі-близнюки, створені спільно двома японськими автовиробниками, і випускають їх на одному заводі. Кросовери відрізняються один від одного лише незначними деталями й декором.

Японські електромобілі пропонують у 204-сильній передньопривідній і 218-сильній повнопривідній версіях. Їхній запас ходу становить 450 км.