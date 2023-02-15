Toyota и Suzuki совместными усилиями разработают заднеприводный спорткар. Пока что проект по созданию легкого среднемоторного спорткара носит кодовое обозначение Midship Sports.

По инсайдерской информации, спорткар получит турбомотор объемом 1,0 литра мощностью около 120 лошадиных сил и будет относительно доступным. Разработкой силового агрегата займется Suzuki, Toyota со своей стороны поделится наработками, реализуемыми в Yaris текущего поколения, а еще одному участнику проекта Daihatsu могут поручить дизайн.

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Best Car Web публикует неофициальный рендер будущего спорткара: за основу художник явно взял концепт Toyota Sports EV, дебютировавший в декабре 2021 года. При этом само издание упоминает также Daihatsu Copen и Toyota S-FR 2015, в которых дизайнеры Daihatsu могут черпать вдохновение.

Двухдверка будет среднемоторной, коробки передач – шестиступенчатая "механика" или автомат, а привод задний. Салон будет рассчитан на двух человек, а снаряженная масса автомобиля составит около одной тонны (примерно в качестве базовой Mazda MX-5 с 1,5-литровым двигателем). При этом будущий спорткар превзойдет Miata по габаритам: в длину он будет достигать 4,2 метра, а колесная база составит 2,55 метра.

Названа и предварительная цена: чуть меньше 30 тысяч долларов.