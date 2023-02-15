Toyota та Suzuki спільними зусиллями розроблять задньопривідний спорткар. Поки що проект зі створення легкого середньомоторного спорткара носить кодове позначення Midship Sports.

За інсайдерською інформацією, спорткар отримає турбомотор об'ємом 1,0 літра потужністю близько 120 кінських сил і буде відносно доступним. Розробкою силового агрегату займеться Suzuki, Toyota зі свого боку поділиться напрацюваннями, реалізованими в Yaris поточного покоління, а ще одному учаснику проекту Daihatsu можуть доручити дизайн.

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Best Car Web публікує неофіційний рендер майбутнього спорткара: за основу художник явно взяв концепт Toyota Sports EV, який дебютував у грудні 2021 року. При цьому саме видання згадує також Daihatsu Copen та Toyota S-FR 2015, в яких дизайнери Daihatsu можуть черпати натхнення.

Двохдверка буде середньомоторною, коробки передач - шестиступінчаста "механіка" або автомат, а привід задній. Салон буде розрахований на двох осіб, а споряджена маса автомобіля складе близько однієї тонни (приблизно як базова Mazda MX-5 з 1,5-літровим двигуном). При цьому майбутній спорткар перевершить Miata за габаритами: у довжину він досягатиме 4,2 метра, а колісна база становитиме 2,55 метра.

Названа і попередня ціна: трохи менше 30 тисяч доларів.