Toyota iQ превратили в персонажа мультфильма "Тачки"

Toyota iQ, которая внешне имитирует персонажа Профессор Цундап из мультфильма “Тачки” была продана значительно дешевле, чем планировал владелец.

Читайте также: Porsche 911 из мультфильма "Тачки" продали за 3,6 миллиона долларов

За уникальную машину продавец из Великобритании хотел получить от 8500 до 10 500 фунтов стерлингов ($10 800 - $13 400). На переделывание авто владелец потратил более шести тысяч фунтов стерлингов ($7 600). Как раз за эту сумму и удалось продать авто.

Toyota iQ получила новый набор кузовных панелей, необычную головную оптику, бампер с имитацией рта с зубами и монокля на лобовом стекле. Машину покрасили в темно-зеленый цвет, и разместили кадры из мультфильма на боках.

Салон Toyota iQ особых изменений не претерпел. При этом автомобиль оснастили мощной аудиосистемой. В движение "мультяшную" машину приводит стоковый литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 68 лошадиных сил.