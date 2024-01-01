Toyota iQ перетворили на персонажа мультфільму "Тачки"

Toyota iQ, яка зовні імітує персонажа Професор Цундап з мультфільму «Тачки» була продана значно дешевше, ніж планував власник.

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За унікальну машину продавець з Великобританії хотів отримати від 8500 до 10 500 фунтів стерлінгів ($10 800 - $13 400). На перероблювання авто власник витратив понад шість тисяч фунтів стерлінгів ($7 600). Якраз за цю суму і вдалось продати авто.

Toyota iQ отримала новий набір кузовних панелей, незвичайну головну оптику, бампер з імітацією рота з зубами та монокля на лобовому склі. Машину пофарбували у темно-зелений колір, та розмістили кадри з мультфільму на боках.

Салон Toyota iQ особливих змін не зазнав. При цьому автомобіль оснастили потужною аудіосистемою. У рух "мультяшну" машину приводить стоковий літровий трициліндровий двигун потужністю 68 кінських сил.