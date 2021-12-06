По информации агентства Reuters, технологичным партнером японского автопроизводителя станет китайский гигант BYD.

Toyota Motor Corp выпустит полностью электрический небольшой седан в Китае в конце следующего года, обратившись к местному партнеру BYD за ключевыми технологиями, сообщили Reuters четыре источника.

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Двое из четырех людей, которые знакомы с делом, описывают автомобиль как электрический святой Грааль для Toyota, которая годами боролась за создание компактного электромобиля, который одновременно был бы конкурентоспособным по цене в Китае и не шел на компромисс в плане комфорта.

По данным инсайдеров, прорыв связан главным образом с менее габаритными литий-железо-фосфатными (LFP) батареями Blade от BYD, а также недорогими инженерными ноу-хау китайского производителя. Это на самом деле является поворотным моментом в истории обоих брендов, поскольку компания BYD начинала в 2005 году с лицензированного использования инженерии и техники Toyota Corolla для создания своего седана F3.

Новый электрокар Toyota будет чуть больше компактной Corolla – абсолютный бестселлер всех времен в мире. Ожидается, что новинка дебютирует на автосалоне в Пекине в апреле 2022 года, а присоединится к электрическому кроссоверу Toyota BZ. Первоначально новый электромобиль будет продаваться только в Китае.

Предполагается, что электрокар Toyota с батареями BYD расположится на сегмент ниже автомобилей премиум класса, таких как Tesla Model Y или Nio ES6, но будет дороже супердешевого Hong Guang Mini, который стоит всего 4 500 долларов и сейчас является самым продаваемым электромобилем в Китае. Примерная стоимость будущей новинки Toyota – ниже 200 тысяч юаней или около 30 тысяч долларов.

Спикер BYD отказался от комментариев.