За інформацією агентства Reuters, технологічним партнером японського автовиробника стане китайський гігант BYD.

Toyota Motor Corp випустить повністю електричний невеликий седан в Китаї наприкінці наступного року, звернувшись до місцевого партнера BYD за ключовими технологіями, повідомили Reuters чотири джерела.

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Двоє з чотирьох людей, знайомих зі справою, описують автомобіль, як електричний святий Грааль для Toyota, яка роками боролася за створення компактного електромобіля, який одночасно був би конкурентоспроможним за ціною в Китаї та не йшов на компроміс у плані комфорту.

За даними інсайдерів, прорив пов'язаний головним чином з менш габаритними літій-залізо-фосфатними (LFP) батареями Blade від BYD, а також недорогими інженерними ноу-хау китайського виробника. Це, насправді, є поворотним моментом в історії обох брендів, оскільки компанія BYD починала у 2005 році з ліцензованого використання інженерії й техніки Toyota Corolla для створення свого седана F3.

Новий електрокар Toyota буде трохи більшим за компактну Corolla – абсолютний бестселер всіх часів у світі. Очікується, що новинка дебютує на автосалоні в Пекіні у квітні 2022 року, а приєднається до електричного кросовера в Toyota bZ. Спочатку новий електромобіль буде продаватися лише в Китаї.

Передбачається, що електрокар Toyota з батареями BYD розташується на сегмент нижче автомобілів преміум класу, таких як Tesla Model Y або Nio ES6, але буде дорожчою за супердешевий Hong Guang Mini, який коштує всього 4500 доларів і зараз є найбільш продаваним електромобілем в Китаї. Орієнтовна вартість майбутньої новинки Toyota – нижче 200 000 юанів або близько 30 тисяч доларів.

Речник BYD відмовився від коментарів.