В США с аукциона Bring a Trailer продали Toyota Land Cruiser 1994 года. За внедорожник заплатили немалые 136 тыс. долларов – как за новый Гелендваген или Mercedes S-Class.

Дело в том, что пробег Toyota Land Cruiser 80 за 27 лет – всего 1 600 км. Автомобиль идеально сохранился и практически полностью в оригинальном состоянии. Сохранены все документы и руководство по эксплуатации. Большую часть времени внедорожник простоял в гараже одного коллекционера.

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К тому же, комплектация Toyota Land Cruiser 80 достаточно богата – есть кондиционер, люк в крыше, кожаный салон, антенна с электроприводом. А еще предусмотрены опционные аксессуары вроде багажника на крыше и заднего спойлера.

Внедорожник оснащен 4,5-литровой 212-сильной бензиновой шестеркой на 212 л.с. и 4-ступенчатой АКПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и тремя дифференциалами с возможностью блокировки.

К слову, старые Toyota Land Cruiser 80 и 100, а также родственные Lexus LX в хорошем состоянии ценятся коллекционерами. Это не первый случай такой высокой стоимости подобного авто.