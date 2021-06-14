У США з аукціону Bring a Trailer продали Toyota Land Cruiser 1994 року. За позашляховик заплатили чималі 136 тис. доларів - як за новий Гелендваген або Mercedes S-Class.

Справа в тому, що пробіг Toyota Land Cruiser 80 за 27 років - всього 1600 км. Автомобіль ідеально зберігся і практично повністю в оригінальному стані. Збережені і всі документи і керівництво по експлуатації. Велику частину часу позашляховик простояв в гаражі одного колекціонера.

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До того ж, комплектація Тойота Ленд Крузер 80 досить багата - є кондиціонер, люк у даху, шкіряний салон, антена з електроприводом. А ще передбачені опціонні аксесуари на кшталт багажника на даху і заднього спойлера.

Позашляховик оснащений 4,5-літровою 212-сильною бензиновою шестіркою на 212 л. с. і 4-ступінчастою АКПП. Повний привід доповнено заниженою передачею і трьома диференціалами з можливістю блокування.

До слова, старі Toyota Land Cruiser 80 і 100, а також родинні Lexus LX в хорошому стані цінуються колекціонерами. Це не перший випадок такої високої вартості подібного авто.