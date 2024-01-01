Toyota Land Cruiser 250 получил бюджетную версию

Новый Toyota Land Cruiser 250 получил бюджетную начальную модификацию. Внедорожник решили максимально удешевить. О нем, как пишет focus.ua рассказали на странице филиала Toyota Gibraltar Stockholdings.

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Эта компания продает внедорожники Toyota для ООН, Красного Креста и других международных организаций. Для служебных авто многие современные атрибуты комфорта не нужны, поэтому Toyota Land Cruiser 250 решили сделать проще.

Внедорожник получил неокрашенные бамперы, зеркала и дверные ручки, а также стальные 18-дюймовые диски. В салоне упростили отделку – даже на руле нет кожи. Также установлен меньший тачскрин мультимедиа. Сиденья лишились электропривода, хотя, к примеру, двухзонный климат-контроль сохранен.

Самый дешевый Toyota Land Cruiser 250 доступен только с 2,8-литровым 204-сильным турбодизелем. Его оснастили более доступным 6-ступенчатым автоматом (у остальных Land Cruiser 250 он 8-ступенчатый). А вот полный привод с понижающей передачей остался без изменений.

Цена Toyota Land Cruiser 250 не называется, ведь этот вариант внедорожника пока не поступил в свободную продажу. Впрочем, известно, что он дешевле базовой версии модели, которая стоит от $56 000.