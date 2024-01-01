Обновленный Toyota Yaris уже доступен в Украине

К имеющейся гибридной установки Hybrid 115 теперь присоединился более мощный вариант Hybrid 130, который имеет лучшие динамические характеристики благодаря мощности в 130 лошадиных сил и 185 Нм крутящего момента. Силовой агрегат представляет собой комбинацию 1,5-литрового бензинового двигателя и электродвигателя-генератора мощностью 62 кВт.

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Toyota говорит, что Yaris с Hybrid 130 способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 секунды, а с 80 до 120 км/ч – за 7,5 секунды, что облегчает выполнение обгонов и маневров, требующих быстрого ускорения. В то же время средний расход топлива по циклу WLTP составляет 3,1-3,2 литра на 100 км.

В зависимости от уровня оснащения автомобиль предлагается с 7- и 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и 10,5-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы, стиль которых можно настроить в зависимости от предпочтений. Смартфон можно легко подключить к системе автомобиля благодаря беспроводной интеграции Apple CarPlay и Android Auto.

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Кроме этого, обновленный Yaris получил улучшенные функции активной безопасности, в частности систему предотвращения столкновения, систему помощи при вождении, экстренной остановки, адаптивный круиз-контроль с функцией предупреждения о выезде и удержанием в полосе движения, а также систему безопасного выхода из автомобиля.

В Украине стоимость нового Toyota Yaris начинается от 1 074 тысяч гривен, тогда как модель с гибридом Hybrid 130 доступна в комплектации Style от 1 278 тысяч гривен. Ознакомиться со всеми уровнями оснащения можно на официальном сайте автопроизводителя.