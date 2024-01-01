Оновлений Toyota Yaris вже доступний в Україні

До наявної гібридної установки Hybrid 115 тепер доєднався більш потужний варіант Hybrid 130, який має кращі динамічні характеристики завдяки потужності в 130 кінських сил й 185 Нм крутного моменту. Силовий агрегат являє собою комбінацію 1,5-літрового бензинового двигуна та електродвигуна-генератора потужністю 62 кВт.

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Toyota каже, що Yaris з Hybrid 130 здатен розігнатись до 100 км/год за 9,2 секунди, а з 80 до 120 км/год – за 7,5 секунд, що полегшує виконання обгонів та маневрів, які потребують швидкого прискорення. Водночас середня витрата пального за циклом WLTP становить 3,1-3,2 літра на 100 км.

Залежно від рівня оснащення автомобіль пропонується з 7- та 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів та 10,5-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи, стиль яких можна налаштувати залежно від вподобань. Смартфон можна легко під’єднати до системи автомобіля завдяки бездротовій інтеграції Apple CarPlay та Android Auto.

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Окрім цього, оновлений Yaris отримав покращені функції активної безпеки, зокрема систему запобігання зіткнення, систему допомоги при водінні, екстренної зупинки, адаптивний круїз-контроль з функцією попередження про виїзд та утриманням в смузі руху, а також систему безпечного виходу з автомобіля.

В Україні вартість нового Toyota Yaris починається від 1 074 тисяч гривень, тоді як модель з гібридом Hybrid 130 доступна у комплектації Style від 1 278 тисяч гривень. Ознайомитись з усіма рівнями оснащення можна на офіційному сайті автовиробника.