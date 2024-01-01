Toyota Land Cruiser 250 отримав бюджетну версію: як вона виглядає

Новий Toyota Land Cruiser 250 отримав бюджетну початкову модифікацію. Позашляховик вирішили максимально здешевити. Про нього, як пише focus.ua розповіли на сторінці філіалу Toyota Gibraltar Stockholdings.

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Ця компанія продає позашляховики Toyota для ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій. Для службових авто чимало сучасних атрибутів комфорту не потрібні, тому Toyota Land Cruiser 250 вирішили зробити простішим.

Позашляховик отримав нефарбовані бампери, дзеркала та дверні ручки, а також сталеві 18-дюймові диски. У салоні спростили оздоблення – навіть на кермі немає шкіри. Також встановлено менший тачскрін мультимедіа. Сидіння втратили електропривід, хоча, приміром, двозонний клімат-контроль збережено.

Найдешевший Toyota Land Cruiser 250 доступний лише з 2,8-літровим 204-сильним турбодизелем. Його оснастили доступнішим 6-ступінчастим автоматом (у решти Land Cruiser 250 він 8-ступінчастий). А от повний привід зі знижувальною передачею залишився без змін.

Ціна Toyota Land Cruiser 250 не називається, адже цей варіант позашляховика наразі не надійшов у вільний продаж. Утім, відомо, що він дешевший за базову версію моделі, яка коштує від $56 000.