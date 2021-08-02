Японская компания Toyota намерена провести модернизацию своего легендарного семейства Land Cruiser 70. Автомобиль получит усиленную конструкцию кузова, чтобы модель соответствовала более строгим нормам пассивной безопасности.

Семейство Land Cruiser 70 выпускается 37 лет. Несмотря на солидный возраст, модель достаточно популярна в Африке, Австралии и на Ближнем Востоке. Только в Австралии ежегодно реализуется около 10 тысяч таких вездеходов, а всего за эти годы более 300 тысяч машин 70-го семейства получили австралийскую регистрацию.

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В 2016 году семейство уже модернизировали, чтобы повысить безопасность во время фронтального удара. Кузов и раму усилили, установили новые сиденья, а в стандартной комплектации появились боковые "занавески" и подушка безопасности для коленей водителя. Кроме того, автомобиль получил системы стабилизации, помощи во время старта в гору, противобуксовую систему и систему распределения тормозных усилий. Все это позволило получить максимальную оценку 5 звезд австралийской ANCAP. А в прошлом году компания Toyota добавила в список опций Land Cruiser 70 новую инфо-развлекательную систему с 6,1-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией, Bluetooth и портами USB.

Но время не стоит на месте, а нормы безопасности осенью 2022 года станут жестче. Чтобы машина отвечала современным требованиям, в компании Toyota проведут очередную модернизацию "ветерана". Прежде всего речь идет об усилении кузова в области боковых стоек и установке дополнительных подушек безопасности.

Под капотом модели будет располагаться 4,5-литровый дизельный V8 с турбонаддувом. К счастью, экологические нормы Евро 5 будут действовать в Австралии до 2027 года, поэтому модернизация не требует замены мотора. Под капотом модели будет располагаться надежный и проверенный временем 4,5-литровый дизельный V8 с турбонаддувом, развивающий 205 л. с. мощности и 430 Нм крутящего момента.