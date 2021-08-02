Японська компанія Toyota має намір провести модернізацію свого легендарного сімейства Land Cruiser 70. Автомобіль отримає посилену конструкцію кузова, щоб модель відповідала більш жорстким нормам пасивної безпеки.

Сімейство Land Cruiser 70 випускається 37 років. Незважаючи на солідний вік та, модель досить популярна в Африці, Австралії та на Близькому Сході. Тільки в Австралії щорічно реалізується близько 10 тисяч таких всюдиходів, а всього за ці роки понад 300 тисяч машин 70-го сімейства отримали австралійську реєстрацію.

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У 2016 році сімейство вже модернізували, щоб підвищити безпеку під час фронтального удару. Кузов та раму посилили, встановили нові сидіння, а в стандартній комплектації з'явилися бічні "фіранки" та подушка безпеки для колін водія. Крім того, автомобіль отримав системи стабілізації, допомоги під час старту в гору, протибуксову та систему розподілу гальмівних зусиль. Все це дозволило отримати максимальну оцінку 5 зірок австралійської ANCAP. А минулого року компанія Toyota додала у список опцій Land Cruiser 70 нову інфо-розважальну систему з 6,1-дюймовим сенсорним дисплеєм, навігацією, Bluetooth та портами USB.

Але час не стоїть на місці, а норми безпеки восени 2022 року стануть жорсткішими. Щоб машина відповідала сучасним вимогам, в компанії Toyota проведуть чергову модернізацію "ветерана". Передусім йдеться про посилення кузова в ділянці бічних стійок та встановлення додаткових подушок безпеки.

Під капотом моделі буде розташовуватися 4,5-літровий дизельний V8 з турбонаддувом. На щастя, екологічні норми Євро 5 діятимуть в Австралії до 2027 року, тому модернізація не потребує заміни мотора. Під капотом моделі буде розташовуватися надійний та перевірений часом 4,5-літровий дизельний V8 з турбонаддувом, що розвиває 205 к.с. потужності та 430 Нм крутного моменту.