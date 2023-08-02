Легендарный Toyota Land Cruiser 70 получил новый двигатель, отвечающий современным стандартам экологичности. Это позволит продавать его на многих рынках.

Так, модель выпущена в 1984 году, возвращается в страну восходящего солнца в 2024 году на его 40-юбилей. В то время как вариант со спецификацией JDM был представлен как внедорожник, эквивалентная австралийская модель сохранит стиль кузова пикапа.

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Toyota намерена продавать Land Cruiser 70 в 2024 году с 2,8-литровым дизелем, подключенным к шестиступенчатой автоматической коробке передач. Двигатель имеет 201 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента, которые передаются на обе оси через шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Внедорожник имеет длину 4890 мм, ширину 1870 мм и высоту 1920 мм, а колесная база составляет 2730 мм.

Его австралийский двоюродный брат более интересен, поскольку он продолжает предлагать 4,5-литровый дизель V8, передающий свои 202 л.с. и 430 Нм на дорогу через пятиступенчатую механическую коробку передач. Кроме того, вы можете выбрать новый 2,8-литровый дизель мощностью 201 л. и 500 Нм, но четырехцилиндровый двигатель поставляется исключительно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Toyota Australia намерена продавать Land Cruiser 70 2024 года в кузовах пикап и внедорожник с такой же модернизированной передней панелью, что и японская версия. Удивительный салон старой школы теперь имеет 6,7-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы, предлагаемый Apple CarPlay и Android Auto. Изменения также были внесены в приборную панель, поскольку теперь она имеет более современный 4,2-дюймовый дисплей. Land Cruiser 70 теперь имеет предупреждение о выезде из полосы движения, читает дорожные знаки и имеет дальний автоматический свет.

Полные подробности будут раскрыты ближе к запуску модели, запланированной на четвертый квартал года в Австралии, а Япония получит обновленный Land Cruiser 70 этой зимой.