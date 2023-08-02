Легендарний Toyota Land Cruiser 70 отримав новий двигун, який відповідає сучасним стандартам екологічності. Це дозволить продавати його на багатьох ринках.

Так, модель випущена в 1984 році, повертається в країну Висхідне сонце у 2024 році на його 40-ювілей. У той час як варіант зі специфікацією JDM був представлений як позашляховик, еквівалентна австралійська модель збереже стиль кузова пікапа.

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Toyota має намір продавати Land Cruiser 70 2024 року з 2,8-літровим дизелем, підключеним до шестиступінчастої автоматичної коробки передач. Двигун має 201 кінську силу і 500 Нм крутного моменту, які передаються на обидві осі через шестиступінчасту автоматичну коробку передач. Позашляховик має довжину 4890 мм, ширину 1870 мм і висоту 1920 мм, а колісна база становить 2730 мм.

Його австралійський двоюрідний брат більш цікавий, оскільки він продовжує пропонувати 4,5-літровий дизель V8, який передає свої 202 к.с. і 430 Нм на дорогу через п'ятиступінчасту механічну коробку передач. Крім того, ви можете вибрати новий 2,8-літровий дизель потужністю 201 к.с. і 500 Нм, але чотирициліндровий двигун поставляється виключно з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Toyota Australia має намір продавати Land Cruiser 70 2024 року в кузовах пікап і позашляховик з такою ж модернізованою передньою панеллю, що й японська версія. Дивовижний салон старої школи тепер має 6,7-дюймовий сенсорний екран для інформаційно-розважальної системи, що пропонує Apple CarPlay і Android Auto. Зміни також були внесені в панель приладів, оскільки тепер вона має більш сучасний 4,2-дюймовий дисплей. Land Cruiser 70 тепер має попередження про виїзд зі смуги руху, читає дорожні знаки і має автоматичне дальнє світло.

Повні подробиці будуть розкриті ближче до запуску моделі, запланованого на четвертий квартал року в Австралії, а Японія отримає оновлений Land Cruiser 70 цієї зими.