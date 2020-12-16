Полиция Австралии задержала водителя на месте аварии.

Полиция Австралии арестовала и обвинила 37-летнего мужчину в многочисленных правонарушениях после того, как он врезался на своем Toyota Land Cruiser в спорткар Chevrolet Camaro, с наркотиками и оружием на борту.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 5 декабря, и кадры видеорегистратора позволяют увидеть, как оно случилось. На видео можно увидеть, как красный Camaro едет по правой полосе, медленно следуя за белым фургоном. Вдруг в кадре появляется Land Cruiser, который с ускорением врезается в заднюю часть Camaro.

Полицейские Нового Южного Уэльса заявили, что сила катастрофы вызвала смещение багажа Land Cruiser и на дорогу выпали, герметично упакованные пакеты из примерно 47 кг марихуаны и более 39 тысячами австралийских долларов наличными.

Когда копы прибыли на место, они провели обыск Toyota и также обнаружили семь единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и белый порошок, который позже был идентифицирован, как кокаин.

37-летнего мужчину, идентифицированного как Кит Андерсон, фельдшеры на месте происшествия лечили от легких ранений, прежде чем его доставили в больницу для проверки на наркотики и алкоголь. Вскоре его перевезли в полицейский участок города Вингон, где выдвинули длинный ряд обвинений.