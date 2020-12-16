Поліція Австралії затримала водія на місці аварії.

Поліція Австралії заарештувала та звинуватила 37-річного чоловіка у численних правопорушеннях після того, як він врізався на своєму Toyota Land Cruiser у спорткар Chevrolet Camaro, маючи на борту наркотики та зброю.

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Дорожньо-транспортна подія трапилась в суботу, 5 грудня, і кадри відеореєстратора дозволяють побачити, як вона трапилась. На відео можна побачити, як червоний Camaro їде правою смугою, повільно слідуючи за білим фургоном. Раптом в кадрі з’являється Land Cruiser, який з прискоренням врізається в задню частину Camaro.

Поліцейські Нового Південного Уельсу заявили, що сила катастрофи спричинила зсув багажу Land Cruiser і на дорогу випали, герметично запаковані пакунки із приблизно 47 кг марихуани та більше 39 000 австралійських доларів готівкою.

Коли копи прибули на місце, вони провели обшук у Toyota і також виявили сім одиниць вогнепальної зброї, боєприпаси та білий порошок, який пізніше був ідентифікований, як кокаїн.

37-річного чоловіка, ідентифікованого як Кіт Андерсон, фельдшери на місці події лікували від легких поранень, перш ніж його доставили до лікарні для перевірки на наркотики та алкоголь. Невдовзі його перевезли до поліцейського відділення міста Вінґон, де висунули довгий ряд звинувачень.