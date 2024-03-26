Новый FJ Cruiser может использовать в качестве донора пикап Toyota за 13 000 долларов. Но это лишь слухи. Конкретные подробности о новом внедорожнике от Toyota остаются необъявленными.

Будущее возрождение Toyota FJ Cruiser может основываться на той же архитектуре, что и новый компактный пикап Hilux Champ за 13 000 долларов. Японский журнал Best Car утверждает, что платформа пикапа ляжет в основу будущего внедорожника компании, который поступит в производство позже в этом году.

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Как и большинство слухов, лучше всего воспринимать эту новость с недоверием. Toyota лишь анонсировала такую модель, с загадочной торговой маркой Land Cruiser FJ. После чего появилась разнообразные догадки, что подтолкнуло слухи после отчета о том, что модель также будет оснащена гибридной силовой установкой.

Даже предыдущие отчеты Best Car, кажется, противоречат этой информации. Ранее издание сообщало, что новый FJ будет ездить на архитектуре TNGA-F, которая лежит в основе Toyota Land Cruiser, Sequoia, Tundra, Lexus LX и Lexus GX.

Пытаться выяснить, что автопроизводитель сделает дальше - это бесполезное дело. Компании не хотят рассказывать о будущих продуктах, а вытекающие детали, неофициально не всегда правдивы. Причем большая часть информации базируется на расплывчатых утечках из анонимных источников.

Идея крошечного внедорожника в ретро-стиле и квадратных пропорциях звучит потрясающе? Да, это действительно так, но вряд ли будет приносить значительные прибыли Toyota. Американские потребители не любят маленькое и дешевое, поэтому внедорожник на базе Champ, запущен в Таиланде в конце прошлого года, кажется неперспективным, по крайней мере для рынка США.

Однако Toyota на самом деле не имеет компактной внедорожной платформы в своем портфолио, если она хочет предложить что-то меньше, чем Land Cruiser. Это может повлиять на продажи RAV4. Кроме этого выпуск такой машины на базе моноприводной платформы ослабляет внедорожные возможности, поскольку Toyota проходит тонкую грань между удовольствием от бездорожья и доступностью.