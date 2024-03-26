Новий FJ Cruiser може використовувати у якості донора пікап Toyota за 13 000 доларів. Але це лише чутки. Конкретні подробиці про новий позашляховик від Toyota залишаються неоголошеними.

Майбутнє відродження Toyota FJ Cruiser може ґрунтуватися на тій же архітектурі, що й новий компактний пікап Hilux Champ за 13 000 доларів. Японський журнал Best Car стверджує, що платформа пікапа ляже в основу майбутнього позашляховика компанії, який надійде у виробництво пізніше цього року.

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Як і більшість чуток, найкраще сприймати цю новину з недовірою. Toyota лише анонсувала таку модель, з загадковою торговою маркою Land Cruiser FJ. Після чого з'явилася різноманітні здогадки, що підштовхнуло чутки після звіту про те, що модель також буде оснащена гібридною силовою установкою.

Навіть попередні звіти Best Car, здається, суперечать цій інформації. Раніше видання повідомляло, що новий FJ буде їздити на архітектурі TNGA-F, яка лежить в основі Toyota Land Cruiser, Sequoia, Tundra, Lexus LX і Lexus GX.

Намагатися з’ясувати, що автовиробник зробить далі, — це марна справа. Компанії не хочуть розповідати про майбутні продукти, а деталі, що витікають неофіційно, не завжди правдиві. Причому велика частина інформації базується на розпливчастих витоках з анонімних джерел.

Ідея крихітного позашляховика в ретро-стилі та квадратних пропорціях звучить приголомшливо? Так, це справді непогано звучить, але навряд чи буде приносити значні прибутки Toyota. Американські споживачі не люблять маленьке та дешеве, тому позашляховик на базі Champ, запущений у Таїланді наприкінці минулого року, здається неперспективним, принаймні для ринку США.

Однак Toyota насправді не має компактної позашляхової платформи у своєму портфоліо, якщо вона хоче запропонувати щось менше, ніж Land Cruiser. Це може вплинути на продажі RAV4. Окрім цього випуск такої машини на базі моноприводної платформи послабляє позашляхові можливості, оскільки Toyota проходить тонку межу між задоволенням від бездоріжжя та доступністю.