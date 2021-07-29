Toyota и Panasonic в два раза снизят стоимость аккумуляторов для электромобилей.

Японские компании Toyota и Panasonic объявили о том, что совместными усилиями смогут снизить стоимость аккумуляторов сразу на 50 процентов. Это поможет удешевить гибридные и электрические автомобили, чтобы конкурировать с корейскими и китайскими моделями.

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Стоит напомнить, что у Toyota и Panasonic есть совместное предприятие, на базе которого планируется выпускать новые литий-ионные батареи. Интересно, что удешевить производство планируется уже в следующем году. А к 2025 году установлена еще более амбициозная задача – уменьшить расходы на 65-70 процентов. Впрочем, многие специалисты сомневаются в возможности таких сокращений.

Как стало известно западным СМИ, большую часть расходов (около 60%) СП тратит на сырье. То есть на литий и кобальт, который растет в цене из-за популярности электрического транспорта. Остальная доля приходится на разработку, производство и инвестиции в действующие заводы.

Строго говоря, у компаний не слишком много возможностей для оптимизации. Однако японцы не теряют оптимизма. В 2020 году СП смогло выпустить почти полтора миллиона батарей, несмотря на определенные сложности, которые связаны с пандемией. Более того, планируется установить новые производственные линии на заводах в городе Химэдзи. В первый год они дадут 80 тысяч единиц батарей с перспективой увеличения.