Toyota і Panasonic у два рази знизять вартість акумуляторів для електромобілів

Японські компанії Toyota і Panasonic оголосили про те, що спільними зусиллями зможуть знизити вартість акумуляторів одразу на 50 відсотків. Це допоможе здешевити гібридні та електричні автомобілі, щоб конкурувати з корейськими та китайськими моделями.

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Варто нагадати, що у Toyota і Panasonic є спільне підприємство, на базі якого планується випускати нові літій-іонні батареї. Цікаво, що здешевити виробництво планується вже в наступному році. А до 2025 року встановлено ще більш амбітне завдання – зменшити витрати на 65-70 відсотків. Втім, багато фахівців сумніваються в можливості таких скорочень.

Як стало відомо західним ЗМІ, більшу частину витрат (близько 60%) СП витрачає на сировину. Тобто на літій та кобальт, який зростає в ціні через популярність електричного транспорту. Решта частки припадає на розробку, виробництво та інвестиції в чинні заводи.

Строго кажучи, у компаній не надто багато можливостей для оптимізації. Проте японці не втрачають оптимізму. У 2020 році СП змогло випустити майже півтора мільйона батарей, не дивлячись на певні складнощі, які пов’язані з пандемією. Більш того, планується встановити нові виробничі лінії на заводах в місті Хімедзі. У перший рік вони дадуть 80 тисяч одиниць батарей з перспективою збільшення.