Toyota отреставрировала редкий Land Cruiser первого поколения. Восстановление внедорожника Toyota середины прошлого столетия заняло почти год.

На YouTube-канале Land Cruiser Channel появилось видео о реставрации старого и очень редкого внедорожника Toyota, 35 лет находившегося в руках одного владельца. На восстановление Land Cruiser первого поколения, носившего индекс BJ/FJ и выпускавшегося в период с 1951 по 1955 год, понадобилось 12 месяцев.

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В проекте приняли участие Toyota, компания Shinmei Kogyo Co и группа энтузиастов. Они вернули вездеходу прежний вид, и теперь он выглядит так, будто сошел с конвейера совсем недавно, а не семь десятилетий назад.

Land Cruiser первого поколения с кодом BJ/FJ создавался как японский аналог американского Jeep Willys. 3,8-метровый вездеход двигал бензиновый двигатель объемом 3,4 литра, развивавший 84 лошадиные силы и работавший в тандеме с четырехступенчатой механической коробкой передач. Привод – полный, подключаемый.

Это не первый подобный проект. Весной 2022 года Leyton Cars Classics, специализирующаяся на реставрации классических автомобилей, представила рестомод Toyota Land Cruiser FJ40 образца 1983 года. Внедорожник не только восстановили, но и оснастили современными технологиями – например светодиодной оптикой. Этот FJ40 можно было купить за 135 тысяч долларов.

Стоит отметить, что Land Cruiser остается на конвейере дольше других моделей Toyota. Название Land Cruiser модель получила только в 1953 году и его придумал технический директор компании Хэндзи Умехара. По его словам, перед ним стояла задача предложить не менее громкое имя, чем у британского Land Rover, – так появился Land Cruiser (Наземный крейсер).