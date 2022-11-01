Toyota відреставрувала рідкісний Land Cruiser першого покоління. Відновлення позашляховика Toyota середини минулого століття зайняло майже рік.

На YouTube-каналі Land Cruiser Channel з'явилося відео про реставрацію старого та дуже рідкісного позашляховика Toyota, який 35 років перебував у руках одного власника. На відновлення Land Cruiser першого покоління, який носив індекс BJ/FJ і випускався в період з 1951 по 1955 рік, знадобилося 12 місяців.

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У проекті взяли участь Toyota, компанія Shinmei Kogyo Co та група ентузіастів. Вони повернули всюдиходу колишній вигляд, і тепер він виглядає так, ніби зійшов із конвеєра зовсім недавно, а не сім десятиліть тому.

Land Cruiser першого покоління із кодом BJ/FJ створювався як японський аналог американського Jeep Willys. 3,8-метровий всюдихід рухав бензиновий двигун об'ємом 3,4 літра, який розвивав 84 кінські сили і працював у тандемі з чотириступінчастою механічною коробкою передач. Привід - повний, що підключається.

Це не перший подібний проект. Весною 2022 року Leyton Cars Classics, що спеціалізується на реставрації класичних автомобілів, представила рестомод Toyota Land Cruiser FJ40 зразка 1983 року. Позашляховик не лише відновили, а й оснастили сучасними технологіями – наприклад, світлодіодною оптикою. Цей FJ40 можна було купити за 135 тисяч доларів.

Варто відзначити, що Land Cruiser залишається на конвеєрі довше за інші моделі Toyota. Назву Land Cruiser модель отримала тільки в 1953 році, і його придумав технічний директор компанії Хендзі Умехара. За його словами, перед ним стояло завдання запропонувати не менш гучне ім'я, ніж у британського Land Rover, - так з'явився Land Cruiser (Наземний крейсер).