Новый генеральный директор, в отличие от своего предшественника, будет придерживаться курса электрификации. Он заявил, что Toyota увеличит внедрение электромобилей, новая платформа должна выйти в 2026 году.

Новый генеральный директор Toyota Кодзи Сато объявляет о серьезных изменениях руководящей команды автопроизводителя в рамках стратегии ускорения разработки электромобилей.

Платформа, предназначенная для электромобилей, должна быть запущена примерно в 2026 году, и основное внимание уделяется электрификации Lexus.

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Сато не предоставил конкретных подробностей о новой платформе электромобилей. Однако он сказал, что больше подробностей о его планах будет опубликовано после его официального повышения на должность президента компании 1 апреля. Тогда мы можем узнать больше.

"Во-первых, это реформа бизнеса, начиная с BEV следующего поколения", - сказал Сато, согласно Automotive News. «Чтобы предложить привлекательные BEV большему числу клиентов, мы должны оптимизировать структуру автомобиля, а с точки зрения BEV мы должны кардинально изменить способ ведения бизнеса».

Сато ранее руководил подразделениями Lexus и Toyota Gazoo Racing. Он продвинул Массанори Кувату на должность нового руководителя Lexus. Ранее Кувата был главным специалистом по контролю за соблюдением законодательства и рисками и руководителем глобальных кадровых ресурсов Toyota.

"Lexus будет играть ведущую роль в этом", – сказал Сато относительно своей стратегии электрификации.

RZ 2023 является первым в новой семье электромобилей Lexus. Цены начинаются с 59 650 долларов. Lexus RZ 450e Luxury начинается от 65 150 долларов США, а максимальная может достигать 72 209 долларов США со всеми опциями и аксессуарами.

Кроме того, Тецуо Тед Огава, президент и главный исполнительный директор Toyota Motor North America, получил повышение к операционному директору в материнской компании. Он также продолжит выполнять свои предыдущие обязанности.

"Менеджмент Toyota похож на футбольную команду", – сказал Сато. «Формация должна быть гибкой в зависимости от вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Моя роль как президента будет состоять в том, чтобы максимально увеличить силу команды как капитана».

В январе Акио Тойода объявил, что уходит с поста генерального директора и берет на себя роль председателя правления. К тому времени он назначил Сато своим преемником. Тойод был президентом и генеральным директором автопроизводителя в течение 13 лет.