Новий генеральний директор, на відміну від свого попередника, буде дотримуватися курсу електрифікації. Він заявив що Toyota збільшить впровадження електромобілів, для цього нова платформа має вийти у 2026 році.

Новий генеральний директор Toyota Кодзі Сато оголошує про серйозні зміни в керівній команді автовиробника в рамках стратегії прискорення розробки електромобілів.

Платформа, призначена для електромобілів, має бути запущена приблизно у 2026 році, і основна увага приділяється електрифікації Lexus.

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Сато не надав конкретних подробиць про нову платформу електромобілів. Однак він сказав, що більше подробиць про його плани буде опубліковано після його офіційного підвищення на посаду президента компанії 1 квітня. Тоді ми можемо дізнатися більше.

«По-перше, це реформа бізнесу, починаючи з BEV наступного покоління», — сказав Сато, згідно з Automotive News. «Щоб запропонувати привабливі BEV більшій кількості клієнтів, ми повинні оптимізувати структуру автомобіля, а з поглядом на BEV ми повинні кардинально змінити спосіб ведення бізнесу».

Сато раніше керував підрозділами Lexus і Toyota Gazoo Racing. Він просунув Масанорі Кувату на посаду нового керівника Lexus. Раніше Кувата був головним спеціалістом із контролю за дотриманням законодавства та ризиками та керівником глобальних кадрових ресурсів Toyota.

«Lexus відіграватиме провідну роль у цьому», — сказав Сато щодо своєї стратегії електрифікації.

RZ 2023 року є першим у новій родині електромобілів Lexus. Ціни починаються від 59 650 доларів. Lexus RZ 450e Luxury починається від 65 150 доларів США, а максимальна може досягати 72 209 доларів США з усіма опціями та аксесуарами.

Крім того, Тецуо «Тед» Огава, президент і головний виконавчий директор Toyota Motor North America, отримав підвищення до операційного директора в материнській компанії. Він також продовжить виконувати свої попередні обов'язки.

"Менеджмент Toyota схожий на футбольну команду", - сказав Сато. «Формація повинна бути гнучкою залежно від викликів, з якими ми стикаємося. Моя роль як президента полягатиме в тому, щоб максимально збільшити силу команди як капітана».

У січні Акіо Тойода оголосив, що йде з посади генерального директора та бере на себе роль голови правління. На той час він призначив Сато своїм наступником. Тойода був президентом і генеральним директором автовиробника протягом 13 років.