В январе прошлого года на выставке CES 2020 Toyota объявила о планах построить собственный город. Он будет называться Toyota Woven City и будет располагаться у подножия горы Фудзи в Японии, а строительство начнется в 2021 году. Пока что все идет по плану.

В наши дни мы настолько привыкли к всевозможным задержкам и переносам сроков, связанных с пандемией, что соблюдение графика кажется настоящей неожиданностью. Одним из таких примеров является Toyota, которая на этой неделе официально начала строительство собственного города.

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В слогане японского автопроизводителя: “Today, Tomorrow, Toyota” – “сегодня, завтра, Тойота” – название компании заменяет слово “послезавтра”. И этот слоган как никогда уместен в свете того, что Toyota начала строить высокотехнологичный город будущего.

Официальная церемония “первого кирпича” состоялась на участке Хигаси-Фудзи в городе Сусоно, префектура Сидзуока. Город будет называться Toyota Woven (Уовэн). Город разработан, как испытательный стенд, живая лаборатория для современных и будущих технологий Toyota, с акцентом на человеческий элемент и оптимизированное качество жизни. Количество первоначальных жителей будет небольшим – всего 360 человек, преимущественно пожилых людей или семей, а на последних этапах расширится до 2 000, включая работников Toyota.

Идея заключается в использовании Woven для испытания всего, над чем работает Toyota, от дополненной реальности до искусственного интеллекта, для создания новой формы городской среды и нового типа сообщества. Одной из ключевых является идея разделения движения по районам: один – для электрических автономных персональных транспортных средств, другой – для пешеходов, еще один – для людей с личными транспортными средствами и подземная зона для перевозки грузов.

Фото: Toyota Woven / Toyota