У січні минулого року на виставці CES 2020 Toyota оголосила про плани побудувати власне місто. Воно буде називатися Toyota Woven City, розташовуватиметься біля підніжжя гори Фудзі в Японії, а будівництво розпочнеться в 2021 році. Поки що все йде за планом.

У наші дні ми настільки звикли до всіляких затримок та переносів термінів, пов’язаних з пандемією, що дотримання графіку здається справжньою несподіванкою. Одним з таких прикладів є Toyota, яка цього тижня офіційно розпочала будівництво власного міста.

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У слогані японського автовиробника: “Today, Tomorrow, Toyota” – “сьогодні, завтра, Тойота” – назва компанії замінює слово післязавтра”. І цей слоган як ніколи доречний у світлі того, що Toyota почала будувати високотехнологічне місто майбутнього.

Офіційна церемонія “першої цеглини” відбулася на ділянці Хігасі-Фудзі в місті Сусоно, префектура Сідзуока. Місто називатиметься Toyota Woven (Уовен). Місто розроблене, як випробувальний стенд, жива лабораторія для сучасних та майбутніх технологій Toyota, з акцентом на людський елемент та оптимізовану якість життя. Кількість початкових мешканців буде невеликою – всього 360 осіб, переважно людей похилого віку або сімей, а на останніх етапах розшириться до 2000, включаючи працівників Toyota.

Ідея полягає у використанні Woven для випробування всього, над чим працює Toyota, від доповненої реальності до штучного інтелекту, для створення нової форми міського середовища та нового типу спільноти. Однією з ключових є ідея розділення руху за районами: один – для електричних автономних персональних транспортних засобів, інший – для пішоходів, ще один – для людей з особистими транспортними засобами та підземна зона для перевезення вантажів.

Фото: Toyota Woven / Toyota