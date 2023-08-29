Неожиданно Toyota объявила о полной приостановке работы всех 14 своих заводов в Японии.

Это неожиданное прекращение привело к полной и надеемся кратковременной остановки внутреннего производства для ведущего мирового автопроизводителя. За прошлый год компания реализовала 10,48 миллионов машин.

Читайте также: Toyota Land Cruiser 70 возвращается на японский рынок

Катализатором этого паралича производства является сбой в производственной системе Toyota, сообщает Reuters. Сбой не только нарушил порядок составления важнейших компонентов, но и вызвал обеспокоенность операционной инфраструктурой компании. Хотя основная причина выясняется, предварительные оценки исключают возможность кибератаки, как подтвердил онлайн-изданию представитель Toyota.

Начиная с первых часов вторника (по местному времени), Toyota поначалу приостановила работу на 12 заводах на своем внутреннем рынке. Позже в тот же день была остановлена работа двух других заводов. В настоящее время точный объем потери производства остается неопределенным, но по оценкам Reuters, вместе эти сборочные заводы составляют примерно одну треть мирового производства Toyota.

Последствия инцидента во вторник выходят за рамки непосредственных сделок Toyota. Одна из ее дочерних компаний, Toyota Industries, была вынуждена частично приостановить работу на двух заводах по производству двигателей из-за волновых эффектов неисправности автопроизводителя.

Примечательно, что это не первый случай, когда Toyota сталкивается с перебоями в работе. В прошлом году компания столкнулась с подобной неудачей, когда кибератака на сеть поставщика привела к временному прекращению деятельности. Тогда Toyota удалось возобновить производство, используя альтернативную сеть.

Этот новый перерыв в производстве резко контрастирует с недавним прогрессом Toyota в возобновлении проблем, связанных с дефицитом полупроводников. Согласно данным, полученным Reuters, компании удалось достичь 29-процентного всплеска производства в течение периода январь-июнь, что стало первым заметным ростом за два года.