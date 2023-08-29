Несподівано Toyota оголосила про повне призупинення роботи всіх 14 своїх заводів у Японії.

Це несподіване припинення призвело до повної та, сподіваємося, короткочасної зупинки внутрішнього виробництва для провідного світового автовиробника. За минулий рік компанія реалізувала 10,48 мільйона машин.

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Каталізатором цього паралічу виробництва є збій у виробничій системі Toyota, повідомляє Reuters. Збій не лише порушив порядок складання найважливіших компонентів, але й викликав занепокоєння щодо операційної інфраструктури компанії. Хоча основна причина наразі з’ясовується, попередні оцінки виключають можливість кібератаки, як підтвердив онлайн-виданню представник Toyota.

Починаючи з перших годин вівторка (за місцевим часом), Toyota спочатку призупинила роботу на 12 заводах на своєму внутрішньому ринку. Пізніше того ж дня було зупинено роботу інших двох заводів. На цей час точний обсяг втрати виробництва залишається невизначеним, але за оцінками Reuters, разом ці складальні заводи складають приблизно одну третину світового виробництва Toyota.

Наслідки інциденту у вівторок виходять за рамки безпосередніх операцій Toyota. Одна з її дочірніх компаній, Toyota Industries, була змушена частково призупинити роботу на двох заводах з виробництва двигунів через хвильові ефекти несправності автовиробника.

Примітно, що це не перший випадок, коли Toyota стикається з перебоями в роботі. Минулого року компанія зіткнулася з подібною невдачею, коли кібератака на мережу постачальника призвела до тимчасового припинення діяльності. Тоді Toyota вдалося відновити виробництво, використовуючи альтернативну мережу.

Ця нова перерва у виробництві різко контрастує з нещодавнім прогресом Toyota у відновленні проблем, пов’язаних з дефіцитом напівпровідників. Згідно з даними, отриманими Reuters, компанії вдалося досягти 29-відсоткового сплеску виробництва протягом періоду січень-червень, що стало першим помітним зростанням за два роки.